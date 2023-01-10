В театре Комиссаржевской прокомментировали очередную госпитализацию актера Ивана Краско

В Петербурге был госпитализирован народный артист России Иван Краско. У артиста диагностировали инсульт, однако эту информацию не подтвердили в театре имени В.Ф. Комиссаржевской, где служит Краско.

Как пишет “МК в Питере”, художественный руководитель театра Виктор Новиков сообщил, что у Ивана Ивановича нет инсульта. Первым о госпитализации актера сообщил его концертный директор Вячеслав Смородинов. Он уточнил, что Краско был госпитализирован в медучреждение еще 6 января с подозрением на инсульт.

Смородинов сообщил, что состояние артиста стабильное. Он был переведен в общую палату Елизаветинской больницы, отделение неврологии.

Напомним, что у 92-летнего актера уже был инсульт в 2021 году. В том же году он перенес коронавирус. Ранее Краско был госпитализирован в декабре, однако позже выяснилось, что госпитализация была не экстренная, а плановая.