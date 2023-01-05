Ушел из жизни легенда БДТ Адиль Велимеев

В среду, 4 января, на 84-м году жизни скончался Адиль Велимеев — заслуженный работник культуры России, заведующий машинно-декорационной частью БДТ, один из старейших сотрудников театра.

Как сообщили в пресс-службе БДТ, Велимеев устроился в театр в 1959 году, попав на должность рабочего сцены по знакомству. Он проработал в БДТ более 60 лет, став одним из тех, кто вместе с Товстоноговым прошел весь путь ленинградского БДТ.

Мужчина обеспечивал своим трудом множество спектаклей, среди которых «История лошади», «Мещане», «Ханума», «Пиквикский клуб» и многие другие.

Напомним, что 2 января Адиль Велимеев поскользнулся на льду в переулке Джамбула и получил серьезные травмы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что американский актер, звезда “Мстителей”, Джереми Реннер получил сильные травмы из-за несчастного случая во время уборки снега.