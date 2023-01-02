Американский актер Джерими Реннер госпитализирован в критическом состоянии после шторма в США

Голливудский актер, звезда “Мстителей”, Джереми Реннер после несчастного случая попал в больницу в критическом состоянии. Актер получил травмы во время уборки снега.

Как передает Патрульный Петербурга, Реннер находится в больнице в критическом состоянии после уборки снега. Мужчина травмировался в результате несчастного случая, который связан с с погодными условиями и уборкой снега на принадлежащем актеру ранчо.

Информацию о госпитализации звезды передал его представитель. Он уточнил, что Джереми находится в критическом, но стабильном состоянии.

Также представитель актера добавил, что в больнице он получает отличный уход и рядом с Реннром находится его семья.

Всего в результате зимнего шторма в США погибло не менее 60 человек, а 35 тысяч домов вообще остались без света.

Актер Джереми Реннер известный по роли Соколиного глаза в киновселенной Marvel (“Мстители”, “Мстители: Эра Альтрона”, сериал “Соколиный глаз” и другие).