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Директор Ивана Краско опроверг обвинения за неоплату VIP-палаты в больнице

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© Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

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Народный артист России Иван Краско проходил лечение в одной из больниц Петербурга, где лежал в VIP-палате. Директор артиста отверг обвинения в неоплате за палату и рассказал о самочувствии Краско.

Как передает 360тв, Ивана Краско выписали 13 декабря. Со слов директора артиста Вячеслава Смородинова, Краско чувствует себя “в силу возраста” — ни хорошо, ни плохо. В скором времени он собирается вернуться на сцену.

В больнице Краско оказался из-за проблем с сердцем, где лежал под капельницами и проходил обследование. Директор Смородинов отверг все обвинение в том, что артист не заплатил за палату.

«Не заплатил за VIP-палату? Она бесплатная была, ему было выделено все. Он же не убежал, как мошенник», — сказал директор.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Краско покинул медучреждение, не оплатив одноместную VIP-палату с холодильником, телевизором и специальной автоматической кроватью.

Напомним, что 92-летнего артиста театра имени В. Ф. Комиссаржевской госпитализировали в начале декабря. Ранее его директор рассказывал, что Краско снова ляжет в больницу — на операцию по установке кардиостимулятора.

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