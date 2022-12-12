Директор Дениса Клявера рассказал о возрождении “Чая вдвоем”

Поп-дуэт из Дениса Клявера и Стаса Костюшкина под названием “Чай вдвоем” знаком многим по запоминающимся хитам из нулевых, однако группа “пропала с радаров” уже более 10 лет назад. Но недавно появились слухи о их возвращении.

Как передает тв360, директор Дениса Клявера Игорь Звягин потвердел воссоединение дуэта. Он даже не исключает появление новой музыки от совместного тандема солистов, говоря о том, что у них есть желание создать новую песню.

Однако Звягин пока не смог назвать дату релиза и озвучить какие-либо другие подробности. Также он отметил, что артисты не откажутся от сольного творчества, но запишут совместную песню и продолжат работать вместе. Звягин подчеркнул, что группа не распадалась. Оба солиста просто решили сосредоточиться на сольных проектах.

Напомним, что поп-дуэт появился в 1994 году и перестал выступать в 2012 году. “Чай вдвоем” известен по таким хитам, как “Ласковая моя”, “Желанная”, “День рождения” и другие.