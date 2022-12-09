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ТНТ назвал условия, при котором они оставят в эфире "Импровизацию"

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Сообщение о закрытии программы "Импровизация", вещание которого происходило на телеканале ТНТ, вызвало крайне сильное негодование со стороны зрителей, которым данное шоу полюбилось. Телеканал предложил фанатам проекта выход из этой ситуации.

Как передает Neva.Today, судьба телешоу “Импровизация” теперь в руках фанатов и сохранить его в эфире сможет только настоящая зрительская любовь.

Телеканал ТНТ поставил условие, при котором пообещал вернуть передачу. Суть условия довольно проста — нужно, чтобы на официальном канале видеохостинга Rutube собралось миллион подписчиков.

Ранее телеканал ТНТ объявил о том, что программа будет закрыта в связи с новой стратегией канала. Информацией об этом поделились сами комики, которые принимали в проекте участие с 2016 года.

За все время существования телепрограммы Шастун, Попов, Позов и Матвиенко стали одними из самых популярных импровизаторов страны, обзавелись армией поклонников.

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