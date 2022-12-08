Актер Антон Табаков раскрыл секрет долголетия Алисы Фрейндлих

Одна из самых известных жительниц Петербурга празднует свой день рождение. В четверг, 8 декабря, 88 лет исполнилось народной актрисе СССР, лауреату множества премий Алисе Фрейндлих.

Как пишет “МК в Питере”, Алису Бруновну поздравил актер Антон Табаков. Также он рассказал, в чем секрет долголетия актрисы. По его словам, секрет долголетия — в таланте. А также в любви к близким.

Антон вспоминал, что с Олегом Табаковым, его отцом, Фрейндлих не сказать, чтобы очень дружила, но они всегда относились с симпатией друг к другу.

Большинство российских зрителей хорошо знают актрису по ее известным ролям в таких фильмах, как “Служебный роман”, “Старомодная комедия”, “Жестокий романс” и другие.

Актрису поздравило множество известных личностей, в том числе и президент России Владимир Путин.

Алиса Бруновна Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде. В детстве застала блокаду. По мимо кино служила в театре им. Комиссаржевской, в театре им. Леносвета и в БДТ.