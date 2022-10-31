Актер Генри Кавилл заявил о своем уходе из сериала “Ведьмак” от Netflix

Британский актер Генри Кавилл заявил о том, что покинет сериала “Веьмак” после третьего сезона, в котором он исполняет главную роль.

Как передает Neva.Today, роль Геральта из Ривии, которую исполнял Кавилл, перейдет актеру Лиаму Хемсворту. Об этом Генри Кавилл рассказал в своих социальных сетях. Хемсворт, наиболее известный по серии фильмов “Голодные игры”, примет эстафету у британского коллеги в четвертом сезоне сериала.

Кавилл также облагодарил съемочную команду и своего персонажа за интересный творческий путь. А Хемсворту пожелал исследовать глубину персонажа и наслаждаться съемочным процессом.

Решение покинуть сериал актер не объяснил. Однако ранее Генри Кавилл заявлял, что вернется к роли Супермена в предстоящих кинокомиксах DC.