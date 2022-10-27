Французский абстракционист Пьер Сулаж умер в возрасте 102 лет

Стало известно о смерти художника-абстракциониста Пьера Сулажа, который ушел из жизни на 103-м году жизни.

Как пишет РИА Новости, Сулаж умер в возрасте 102 лет. Причина смерти не уточняется. Печальная новость была опубликована в Франс Пресс со ссылкой на друга художника Альфреда Пакмана.

В 2001-м году в Петербурге в Государственном Эрмитаже проходила выставка, посвященная творчеству французского художника. Полотно "Живопись, 220×324 см, 19 января 1995" стала частью постоянной экспозиции музея в 2004 году.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 14 октября на 73-м году жизни умер британский актер Робби Колтрейн, который известен многим по роли Рубеуса Хагрида в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Роль Хагрита актер воплощал на экране с 2001 по 2011 год, во всех фильмах франшизы о Поттере.