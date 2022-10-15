Сергей Соседов пророчит большое будущее певцу SHAMAN

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о Ярославе Дронове, он же певец SHAMAN.

В скором времени SHAMAN выступит на "Песне года". По словам Соседова, там должны присутствовать звезды, которые поют о родине, и Ярослав Дронов отлично подходит на эту роль. Об этом пишет ctnews.

Критик также добавил, что на отечественной эстраде много песен однодневок, в которых нет ничего запоминающегося, чего нельзя сказать про композиции Дронова. По мнению Соседова, в каждой его песне прослеживается мысль.

"SHAMAN - талантливый артист. Патриотическая песня всегда должна звучать. Иначе общество будет разлагаться. Надоели ничего не значащие песни". - сказал Соседов.

Певец SHAMAN известен своими песнями “Я русский”, “Встанем” и другие.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что певец SHAMAN сказал, что его песня "Встанем" не задумывалась как патриотическая.