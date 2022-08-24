В Ленобласти 68% населения выступили за развитие культуры в регионе

В Ленинградской области активно продолжают устраивать различные культурные мероприятия. Было проведено социальное исследование, которое показала, что более половины населения региона выступают за развития культуры.

Как передает AllNW, в Ленобласти 52% населения выразили готовность в участи мероприятий, связанных с изучением родной культуры. А 68% жителей выразили необходимость подобных мероприятий и активностей.

Как отметила председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти Лира Бурак, такое исследование позволит лучше подойти к организации, а также грамотно выстроить календарь праздников.

Сейчас на всей территории региона регулярно проводятся различные концерты и мероприятия, которые посвящены тому или иному аспекту культуры.