В Петербурге пройдет бесплатный концерт «Ленинградская симфония на берегах Невы»



В Санкт-Петербурге, в понедельник, 9 августа, состоится концерт «Ленинградская симфония на берегах Невы». Это событие посвящено 80-й годовщине первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича.

Как рассказали в Смольном, концерт начнется в 21:30 на Стрелке Васильевского острова. Вход свободный. Главную композицию исполнит оркестр под руководством Юрия Башмета. Ведущими мероприятия будут Дарья Златопольская и Андрей Малахов.

На сцену для зрителей выйдут — Константин Хабенский, Андрей Кончаловский, Алексей Гуськов, Светлана Крючкова и другие известные артисты.

Ветераны, защитники блокадного Ленинграда, труженики тыла, станут почетными гостями концерта.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 100-летний юбилей Ленобласти пройдет в Гатчине. В рамках этого праздничного события в этом году в Сосновом Бору гостей ждут гастрономический фестиваль и большая концертная программа с участием различных известных исполнителей.