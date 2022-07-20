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Максим Матвеев рассказал про современное кино и про то, почему он не дает советы Лизе Боярской

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© Фото: скриншот из х/ф «Бесы»

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Максим Матвеев, пожалуй, один из самых востребованных современных актеров. Харизматичный артист известен российскому зрителю по ролям в таких проектах, как «Стиляги», «Триггер», «Бесы», «Анна Каренина. История Вронского», «Троцкий», «Тульский Токарев». Также Максим женат на талантливой петербурженке Лизе Боярской и растит с ней двоих сыновей.

В интервью с «МК в Питере», Матвеев рассказал про современное кино, про актерскую работу и про то, как в их семье проходят разговоры о работе.

По словам актера, жанры имеет не первостепенное значение. Поход в кино и просмотр хорошего фильма, вполне может быть равноценен походом к психологу. Главное — снимать. На любой фильм найдется своя аудитория, считает Матвеев.

На вопрос о том, будет ли Максим когда-нибудь сам снимать фильмы, актер не дал четкого ответа. С одной стороны, он не исключил такую вероятность, но также заметил, что ему вполне пока хватает актерской работы.

О том, советуется ли Матвеев в рабочих вопросах с супругой, он ответил, что определено часто прислушивается к ее совету, однако окончательное решение принимает сам. А вот давать Лизе советы актер не видит смысла, так как считает супругу большим профессионалом.

Максим Матвеев в последнее время часто живет в Петербурге. Из любимых мест он выделил Васильевский остров. Этот район больше ему по душе, чем туристический центр.

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