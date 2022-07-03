Тюменский театр получил гран-при фестиваля современной драматургии

Театр из Тюмени "Ангажемента", за спектакль "Вий. Легенда", взял Гранд-при XV Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-plays" в Екатеринбурге. Критики похвалили спектакль и отметили, что он вполне может быть представленным в программе национальной театральной премии "Золотая маска".

Режиссером спектакля выступил преподаватель театральной академии в Санкт-Петербурге Ринат Кияков.

К слову, как передает “МК в Питере”, артисты Мариинского театра представили балет “Лебединое озеро” на берегу Финского залива.

Ринат Кияков рассказал, что хорошо знаком с творчеством Гоголя и по этой причине предложил идея для спектакля по мотивам “Вия”.

Режиссер также добавил, что России и в мире в целом происходили и будут происходить множество проблем, и важно, что существует такая личность, как Хома Брут, который в борьбе с темными силами не теряет человеческий облик.