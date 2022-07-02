Актер Тэрон Эджертон обсудил с руководством Marvel Studio роль Росомахи

Валлийский актер Тэрон Эджертон (известный по ролям в “Рокетмен” и “Kingsman: Секретная служба”) в интервью The New York Times проговорился, что у него была встреча с руководством Marvel Studio, в том числе с главным продюсером компании Кевином Файги, по поводу того, чтобы обсудить возможность появления Тэйлора в роли Росомахи в кино-вселенной Marvel.

Как пишет “Канобу” актер сказал, что хотел бы заполучить эту роль, но в то же время, он понимает, насколько сильно этот персонаж ассоциируется у зрителей с актером Хью Джекманом.

Эджертон все же надеется, что ему дадут шанс.

Несколько лет назад Тэрон Эджертон сообщал, что хотел бы сыграть какую-нибудь роль в кинематографической вселенной Marvel. Но на тот момент он не видел себя в роли Росомахи.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что российский режиссер Никита Михалков высказался по поводу подражания Голливуду у современых отечественных режиссеров.