Михалков высказался о подражании отечественных режиссеров Голливуду

Режиссер Никита Михалков высказал свое мнение о подражании голливудскому кино у современных российских режиссеров. По мнению Михалкова, зарубежному кино не хватает смыслов.

В разговоре с РИА Новости российский режиссер Никита Михалков сказал, что “страстная попытка” быть похожими на кого-то обречена на провал.

“Я вот не могу представить себе, как ко мне отнесся бы мой зритель, если бы я снял "Терминатора". Он был бы, мягко говоря, удивлен, правда? Мы – другие, мы – о другом", — сказал режиссер.

Также Михалков отметил, что западный кинематограф скуп на смыслы. Хватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать картины, выходящие на голливудском кино-конвейере в год и при этом имеют смыслы. А остальное — лишь шоу, аттракцион.

“Я не против зрелищ. Но я бы хотел, чтобы оно было наполнено поисками смысла", — подытожил Михалков.

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