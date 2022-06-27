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Более пяти тысяч кружков и секций ждут юных петербуржцев в городе

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В Петербурге отмечается День молодежи. В честь этого события был организован фестиваль уличного искусства и культуры «МЫПЕТЕРБУРГ».

В этот день, 27 июня, в 16:00 Малая Садовая улица станет центральным местом творческого сбора. Помимо основного мероприятия, в районных домах молодежи, общественных пространствах и клубах также организуют праздничные площадки. Молодых петербуржцев также поспешил поздравить градоначальник Александр Беглов. Он заметил, что в городе огромное количество возможностей для реализации и досуга, сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

Также в городе периодически организовываются фестивали, конкурсы, форумы и действует система грантов. Всего функционируют 33 учреждения, направленные на работу с молодежью. В их состав входят восемь районных домов молодежи и 334 подростково-молодежных клуба.

Юные горожане могут выбрать любое занятие, которое придется им по душе, ведь для них доступно более 5000 студий, секций, кружков, мест свободного посещения. В этих организациях можно принять участие в мастер-классах, попробовать себя в шахматах или танцах, освоить иностранные языки, заняться единоборствами или найти себя в музыке. Любое занятие – абсолютно бесплатно, важно лишь желание.

Помимо основных общественных пространств, в Петербурге также работают коворкинги. Один из самых популярных – открытый в 2019 году «ПРОСТО». Это рабочее пространство, где можно в комфортных условиях провести время и поработать. Оно обустроено для молодежи от 14 до 25 лет. В 2020-м организация заняла первое место в конкурсе «Признание и влияние» в номинации «Лучший бизнес-центр и коворкинг».

Постепенно коворкинги начали набирать популярность. И сегодня подобные пространства продолжают открываться по городу. Также в городе создаются кванториумы и центры дополнительного образования.

Для самой активной молодежи предусмотрена и денежная помощь. К примеру, каждый год выделяются средства на Молодежную премию Правительства Петербурга. Более того, юные горожане могут поучаствовать в конкурсе на лучший молодежный проект города.

Ранее Санкт-Петербург сообщал, что в Волхове прошло торжественное открытие молодежного коворкинг-центра «Параграф». На организацию было выделено почти 5 миллионов рублей.

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