Выпускники военно-морских учебных заведений провели торжественную церемонию и промаршировали по Якорной площади

В Петербурге состоялась яркая церемония чествования выпускников высших военно-морских учебных заведений. Мероприятие организовали перед Кронштадтским Морским собором.

Почти тысяча курсантов в субботу, 25 июня, попрощались с детством и вступили на новый этап жизни. Они получили новые звания и аттестаты. Главком ВМФ Николай Евменов принимал лично торжественное построение выпускников, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

После окончания праздничной церемонии, счастливые выпускники отмаршировали по Якорной площади в Кронштадте. За парадом наблюдали близкие офицеров и курсантов. В честь церемонии чествования также организовали концерт.