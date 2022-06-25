Новый рекорд: в Петербурге 25 июня стал самым теплым днем в году

В Петербурге зафиксировали новый температурный рекорд за год – 25 июня стал самым теплым днем в текущем году.

Так, 25 июня, столбик термометра к 13:00 достиг отметки в +25,4 градусов, сделав последнюю субботу июня самой жаркой с начала года. До этого момента рекорд был поставлен еще две недели назад, а лидирующую позицию занимала суббота, 11 июня, когда в городе воздух прогрелся до +24.9 градусов. Об этом сообщает синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Более того, к 14:00 в Петербурге столбик термометра поднялся до +27 – и это только середина дня! Точный итог можно будет подводить после 21:00. Именно в это время специалисты снимут показания с максимальных термометров.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жара может стать причиной ухудшения здоровья, обострения хронических заболеваний и перегрева организма. Чтобы этого избежать специалисты петербургского управления Роспотребнадзора дали рекомендации горожанам и напомнили о правилах поведения во время жаркой погоды.