Масштабная выставка ароматных пионов состоится в Ботаническом саду

В петербургском Ботаническом саду Петра Великого для горожан и гостей столицы подготовили большую выставку пионов.

С 25 июня сотрудники сада приглашают посмотреть на десяти сортов цветов, которые расцвели к летнему сезону. Организаторы отмечают, что ароматное и любимое всеми мероприятие проходит в Северной столице уже в одиннадцатый раз.

Гостям советуют приходить на выставку дважды: сначала, чтобы полюбоваться молодыми, только расцветшими пионами, а уже после, спустя время, посмотреть, как уходит красота поздних цветов, сообщают в пресс-службе Ботанического сада.

Экспозиция будет обновляться по мере того, когда будут появляться новые сорта. Открытие выставки произойдет в Зеленом домике Ботанического сада.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Ботанический сад в Петербурге приглашает полюбоваться махровой сакурой.