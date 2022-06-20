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Карманов: моя работа - погружаться в культурный мир

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Президентский фонд культурных инициатив
© Фото: Президентский фонд культурных инициатив

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От государства продолжают получать поддержку тысячи творческих коллективах в рамках Указа о создании Президентского фонда культурных инициатив, который был подписан Владимиром Путиным более года назад. Генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов рассказал, какие проекты получают поддержку и какие планы у Фонда на следующий год.

Первая волна грантовой поддержки была запущена еще 15 июня 2021 года. И с того времени Фонд успел осуществить еще четыре волны, в рамках которой 3 тысячи команды получили поддержку в общей сумме более 7 млрд рублей. К концу 2022 года их будет примерно 4,5 тысячи. Еще две волны идут сейчас.

Помимо помощи культурным деятелям, за год Фондом была создана основа для дальнейшего развития. По словам Романа Карманова, в следующем году финансирование их деятельности составил 10 млрд рублей. В общей сложности, с 2021 по 2024 год они получат 31,6 млрд рублей, которые эффективно распределятся по проектам. Оценкой таких идей занимается основанный пул экспертов – 800 человек из 66 регионов. На каждый конкурс Фонд получает до 10-12 тысяч проектов, сообщает «МК в Питере».

Реализованные идеи позволяют влиять на культурный ландшафт в целом. Как отмечает Карманов, появляются театры, коллективы. И изменения касаются не только крупных городов, но и небольших поселков. Более того, у Фонда отсутствует квота по регионам, поэтому работа ведется со всеми.

Тем не менее, рассказывает гендиректор президентского фонда, есть определенные тематические направления, на которых обычно делают акцент: образовательные проекты, форумы и премии, креативные (творческие) индустрии, поиск молодых талантов, проекты в области популярной культуры, академической (классической) культуры, стартапы. 

На данный момент Фонд в первую очередь рассматривает образовательные и наставнические проекты. После этого следуют организации форумов и премий, затем – проекты креативных индустрий, на четвертом месте - академическое искусство. Замыкает пятерку лидеров – стартапы и попкультура.

Особое внимание Фонд уделяет образовательному центру. Связано это с тем, что в стране много идей, но проектные работы всегда вызывают сложности. Карманов замечает, что часто наблюдаются проблемы с обоснованием бюджета, уникальностью проекта, общественной значимостью и даже с презентацией. Для этого весь год Фонд встречался с командами и проводил тематические вебинары. Но в конце концов специалисты поняли, что знания должны транслироваться на постоянном уровне. Поэтому было принято решение создать креативно-образовательный центр. Там будут вести лекции обо всем, в том числе и о регистрации ИП, интеллектуальной собственности и правилах освещения объекта. 

Карманов отметил, что все поступающие заявки проходят через него, несмотря на то что их тысячи. Он лично проверяет, какие направления набирают популярность, а что вызывает проблемы. По словам гендиректора, его работа – погружаться в культурный мир.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал, что в России разрабатываются меры поддержки отечественного кинематографа. Правительство РФ приняло решение о выделении для поддержки индустрии 5,5 миллиардов рублей.

 

 

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