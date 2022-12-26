Адвокат Добровинский заявил, что противники Киркорова проплатили попытку возбудить уголовное дело против артиста

В России подали в суд на Филиппа Киркорова за номер на песню “Мария Магдалена” с крестом и танцами. Однако адвокат артиста Александр Добровинский заявил, что никакой вины Киркорова на самом деле нет.

По словам адвоката, номер с крестом был задуман “как раз как поклонение Марии Магдалине”. Киркоров поднимается на крест и поклоняется перед святой. Об этом сообщает телеканал 360.

Однако Добровинский заявил, что каждый видит то, что ему выгодно. В связи с чем многие решили очернить Киркорова. Сам артист считает, что искусство должно объединять людей.

Юрист считает, что многим не понравилось поведение Киркорова, в связи с чем “отсюда и беспочвенные обвинения в “восхождении на Голгофу” и прочие инсинуации”. По его словам, вс эти обвинения носят “заказной характер”.

Отмечается, что Филиппа Киркорова просят проверить по статье УК РФ «Оскорбление чувств верующих».