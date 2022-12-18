В Петербурге решили увековечить память ленинградских зенитчиц

В Петербурге аллею, проходящую вдоль Дальневосточного проспекта до улицы Коллонтай, назвали в честь ленинградских зенитчиц. С предложением увековечить их память выступил житель блокадного Ленинграда Иван Морозов.

В воскресенье, 18 декабря, в Смольном рассказали, что аллее вдоль Дальневосточного проспекта до улицы Коллонтай присвоили имя ленинградских зенитчиц. Об этом сообщает Neva.Today.

С таким решением в Смольный ранее обратился житель блокадного Ленинграда Иван Егорович Морозов. Он считает, что необходимо увековечить память девушек, прикрывавших Финляндский железнодорожный мост. Зенитчицы погибли во время налета врага в мае 1943 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петроградском районе Петербурга академическая гимназия №56 получит имя Майи Пильдес. Бывшая директриса образовательного учреждения скончалась 31 октября 2022 года.