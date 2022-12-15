Генри Кавилл остался без роли Супермена, ради которой ушел из “Ведьмака”

Актер Генри Кавилл лишился роли Супермена в киновселенной DC. Ранее ради того, чтобы сыграть Супермена, актер отказался сниматься в продолжении сериала “Ведьмак”, в котором играл Геральта из Ривии.

Этой новостью актер поделился в социальных сетях. Он отметил, что “это печальная новость для всех”. Решение о том, что Кавилл перестанет перевоплощаться в Супермена, было принято в результате встречи с сопредседателями DC Studios Джеймсом Ганном и Питером Сафраном. Вместе с ним актер обсуждал возможность своего возвращения в супергеройское кино. Об этом сообщает AllNW.

Генри Кавилл заявил, что уважает решение новых руководителей киновселенной DC. Также он пожелал удачи всем тем, кто будет развивать новую киновселенную.

Напомним, что Кавилл снялся в трех сезонах сериала “Ведьмак”, в котором исполнял главную роль. Однако он не стал продлевать контракт с Netflix ради съемок в Супермене.