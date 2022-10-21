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Точная реплика чудотворной иконы Федоровской Божией Матери появится в Смольном соборе

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© Фото: Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге

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В Петербурге в последние годы активно преображают Смольный собор. В конце октября там появится точная реплика чудотворной иконы Федоровской Божией Матери.

В ближайшем будущем в храм перенесут точный список с чудотворной иконы Феодоровской Божией Матери. Оригинал находится в Богоявленско-Анастасиином женском монастыре в Костроме. Данный проект, как и многие другие в Смольном соборе, реализуется при активной поддержке Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. 

Символ юношества, образования, студенчества и чистоты

Петербургская епархия не случайно выбрала икону Феодоровской Божией Матери наиболее почитаемой в Смольном соборе.

Предание гласит, что еще в XIII веке данным святым ликом князя Александра Невского благословили на брак с дочерью полоцкого князя Александрой Брячиславовной. Все дело в том, что на обратной стороне иконы изображена святая мученица Параскева. Христианская великомученица III века считалась на Руси покровительницей молодости, свадеб и невест. А Смольный собор изначально строился как женский монастырь. И только потом в нем был открыт институт благородных девиц –первое высшее женское учебное заведение нашей страны. Следовательно православный храм всегда считался символом юношества, образования, студенчества и чистоты. 

Помимо этого, икона Феодоровской Божией Матери имела огромное значение для российского императорского дома. Первый правитель России из династии Романовых Михаил Федорович матерью был благословлен на царствование матерью, инокиней Марфой. Произошло это в 1613 году. Чуть позже иконой крестили цариц иноземного происхождения и давали отчество Федоровна в честь Богоматери. 

Строительство самого Смольного монастыря началось при Елизавете Петровне и закончилось при Николае I. В 1835 году храм получил статус собора всех учебных заведений в память матери императора Николая I Марии Федоровны. Женщина глубоко почитала икону Феодоровской Божией Матери. Из-за этого в честь нее был освящен один из пределов православного храма. 

Чудесные события 

Другое сказание повествует о том, что в Костроме на рубеже XII–XIII веков икона была перенесена из разоренного ханом Батыем Городца Святыню поместили в церковь великомученика Феодора Стратилата, после чего за ней и закрепилось название «Феодоровская». 

Сохранились сведения, что иконе удалось пережить два пожара в Костромском соборе. Из огня она «вышла» целая и невредимая. Другое чудесное событие произошло в 1260 году, тогда на Кострому наступили татары. Князь Ярослав Всеволодович с небольшим войском решил отстоять город. Он велел своим доблестным войнам нести перед собой образ иконы Феодоровской Божией матери. Существует легенда, что во время битвы от лика Пресвятой Богородицы стали исходить ослепительные лучи света. В результате татары обратились в бегство, и костромичам удалось одержать великую победу. В память о помощи князь Ярослав Всеволодович поставил крест в то место, где в момент битвы находился чудотворный образ. Позднее на этом месте была выстроена каменная часовня.

3D-технологии и сусальное золото

После 1613 года появилось большое количество реплик с Костромской Феодоровской иконы. Одна из первых была лично заказана матерью царя Михаила Федоровича, икону привезли в Москву. А уже со второй половины XVII века получили распространение экземпляры с клеймами, описывающими события из истории чудотворного образа.

В XIX веке икона была инкрустирована жемчугом, бриллиантами, яхонтами, изумрудами и рубинами. А в конце века был создан золотой оклад, его вес достигал 10 килограммов. На протяжении многих веков оригинал чудотворной иконы сохранялся в хорошем состоянии. Петербуржцы, жившие в XIX веке, рассказывали, что краски на иконе начали тускнеть только незадолго до потери Романовыми царской власти.  

Репродукцию изготавливали почти год. По итогу получилось эксклюзивное изделие ручной работы, не подлежащее массовому тиражированию. Икона была выполнена в технике темперной живописи. Оклад полностью был изготовлен на основании 3D-модели, а его рельеф отчеканен на металле. Оформлена икона сусальным золотом, стразами и полудрагоценными камнями, а также искусственно выращенным жемчугом. Всего на разных этапах принимали участие восемь мастеров. Среди них – ювелиры, резчики по дереву и металлу, а также иконописцы. 

Сейчас еще рано говорить, станет ли точная реплика иконы Феодоровской Божией матери чудотворной, подобно оригиналу. Но вот одно ясно на 100 %. Уже в 2022 году Смольный собор, как и все крупные православные храмы Петербурга обретет свою почитаемую икону. Там самым православный храм приблизиться к тому, чтобы стать новой точкой притяжения в Петербурге. 

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