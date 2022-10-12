Поп-панк-группа Blink-182 объявила о своем возвращении и выпуске нового сингла

В октября 2022 года состоится воссоединение американской поп-панк-группы Blink-182. В планах у группы выпустить новый сингл и отправиться в большое мировое турне.

Как сообщает AllNW, в коллективе вновь выступит фронтмен, вокалист и гитарист Том ДеЛонг. Компанию ему составят бас-гитарист Марк Хоппус и барабанщик Трэвис Баркер. В планах группы в пятницу, 14 октября, выпустить новый сингл и тем самым отметить свое возвращение. После этого на 11 марта 2023 года намечен старт большого мирового турне. Артисты отправятся на гастроли в Мексику, Новую Зеландию, также своим живым исполнением они порадуют Глазго, Белфаст, Дублин, Лондон, Бирмингем и Манчестер. Турне охватит четыре континента: Северная и Южная Америка, Австралия и Европа.

Напомним, что группа была основана в 1992 году в США. Впервые группа распалась в 2005 году после ухода ДеЛонга. Однако они воссоединились вновь спустя 4 года. Новый союз продлился до 2015 года, после чего ДеЛонг снова покинул коллектив.

Группа Blink-182 известна многим своими хитами «What’s My Age Again?», «Up All Night», «I miss you», «Always».