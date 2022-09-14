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Стали известны подробности конфликта Карауловой и Бузовой

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© Фото: Baltphoto

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Юлианна Караулова рассказала подробности конфликта, который вспыхнул между ней и Ольгой Бузовой. Все детали она раскрыла в программе телеведущей Леры Кудрявцевой. 

Как сообщает Neva.Today, певица Юлианна Караулова приняла волевое решение стать гостьей программы передачи Леры Кудрявцевой под название “Секрет на миллион”. По сюжету шоу звезды индустрии должны раскрыть публике свои тайные секреты за денежное вознаграждение. 

Певица поведала телеведущей и публике о том, как складывается ее карьера, как у нее дела на личном фронте, а также раскрыла подробности конфликта с другой певицей и звездой Ольгой Бузовой. Сам конфликт между девушками вспыхнул на одной из музыкальных премий. Причиной стало то, что Караулова не дала Ольге договорить, перебив ее. 

Юлианна Караулова съязвила, назвав себя поющими трусами, а Ольшу Бузовой настоящей певицей. 

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