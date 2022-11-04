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В петербургском музее артиллерии открылась выставка личных вещей Юрия Никулина

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© Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

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В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге стартовала выставка «Юрий Никулин: фронтовик и великий артист».

На территории музея артиллерии, 4 ноября, в пятницу открылась выставка, посвященная артисту цирка и кино Юрию Никулину. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга». На его личность смотрят как со стороны актерской, так и фронтовой.

Композиция выставки выглядит, как биография артиста: детство, семь лет в военной части, кино, цирк. Большинство экспонатов ранее выставлялось только в Москве. 

Оказывается, именно в Петербурге, в музее артиллерии есть те орудия, которыми когда-то бил врага и Юрий Никулин. 

Кроме архивных материалов и фотографий, посетители смогут увидеть подлинные вещи артиста. Начиная с детского «паровозика», игрушке Юрия Владимировича,заканчивая фронтовыми письмами. Будет представлена фляга, акты о вручении медалей и наград, а также «гастрольный» чемодан актера. 

Экспозиция проводится в рамках проекта «100 лет со Дня рождения Ю.В. Никулина». 

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