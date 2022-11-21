Губернатор Ленобласти показал то самое место с картины художника Валентина Серова

Александр Дрозденко показывает в своих социальных сетях самые красивые и удивительные места Ленинградской области. Сегодня таким местом стало место, изображенное на картине художника Валентина Серова.

Как сообщает ivbg.ru, глава региона показал место с картины русского художника Валентина Серова «Финская мельница». На данный момент картина находится в коллекции Третьяковской галереи в Москве, она была написала в 1902 году.

Мельница находится в государственном природном заказнике «Гладышевский», на реке Гладышевка. Сама мельница была построена в 1859 году и за все это время почти не изменила свой первоначальный вид.

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