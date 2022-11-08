Борис Пиотровский наградил лауреатов премии «Золотой софит»

В Северной столице была проведена церемония награждения лауреатов премии «Золотой софит». Церемония вручения высшей театральной премии состоялась в Театре юного зрителя.

Как передает Петроград.ру, лучшим спектаклем была признана постановка Театра имени Комиссаржевской «Трепет моего сердца» Александра Баргмана. Также Александр получил награду за режиссерскую работу, а актриса Оксана Базилевич была награждена за роль Лалалала.

«Золотой софит» за лучший мюзикл получил «Дорогой Мистер Смит», который ставится в театре «Приют комедианта».

Лауреатов и призеров премии награждал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Напомним, что «Золотой софит» - это высшая театральная премия Санкт-Петербурга, которая была основана еще 1995 году.