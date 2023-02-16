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Публицист назвал плюсы саммари и объяснил, зачем нужны пересказы бестселлеров

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© Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

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Некоторые российские издательства решили выпускать пересказы зарубежных бестселлеров, именуемые "саммари". Эксперт рассказал, для кого это может стать полезным, и почему упростит жизнь читателей.

Первыми, решившими заменить полноценный текст бестселлеров саммари, стали издательства "Эксмо-АСТ" и Smart Reading. Так, скоро в электронной версии выйдет пересказ мемуаров принца Гарри "Запасной", а позже книга появится и в печатном формате. Известно, что на такой шаг специалисты пошли из-за  прекращения контрактов с правообладателями. По мнению депутата Госдумы и публициста Анатолия Вассермана, формат саммари хорошо подойдет для зарубежных бестселлеров в России, так как сэкономит время и даст возможность познакомиться с основной информацией, представленной в произведении. Об этом специалист побеседовал с телеканалом "360".

Вассерман считает, что сейчас ничего из заявленного "бестселлером" на книжном рынке России им не является. Отмечается, что если бы были действительно ценные по своему художественному содержанию книги, то и перевод их бы был полный и насыщенный. Именно по этому формат "саммари" подойдет тем бестселлерам, что есть сейчас, и читателям не придется тратить свое время на скучное повествование.

Публицист подчеркнул, что такой вид изложения, в перспективе станет популярным у мыслящей российской публики. 

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