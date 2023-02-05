Больше половины петербуржцев не одобряют новые феминитивы

Результаты опроса на тему феминитивов показали, что больше половины жителей Петербурга не поддерживают употребление их в речи.

При этом часть граждан предпочитает использовать феминитивы в шутку. Так, около 60% петербуржцев отметили, что новые феминитивы им не нравятся, они вызывают только отрицательные эмоции. Об этом сообщает Neva.Today.

Тех, кто положительно относится к таким нововведениям в русском языке по итогам опроса насчитывается всего лишь 6%. При этом в устной и письменной речи новые феминитивы не против использовать 20% опрошенных, а еще 15% рассматривают их как сарказм.

Стоит отметить, что негативнее всего к новым феминитивам относятся именно женщины.