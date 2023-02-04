К 2025 году в Свято-Троицкий собор благодаря реставрации вернуться исторические интерьеры

В Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры к 2025 году вернутся историческое убранство середины XIX века. В настоящее время специалисты уже занялись работами по восстановлению интерьеров.

Известно, что в ходе работ будет проведена реставрация всех элементов собора, включая станковую роспись. Эксперты проводят работы на основе научно-технических решений, которые были разработаны специалистами советской эпохи. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

В ходе работ обновят кровлю собора, техническую сеть, а также займутся гидроизоляцией фундамента.

В пресс-службе уточнили, что в период реставрации собор все также будет открыт для посетителей богослужений.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что впервые с момента создания Петербурге проведут реставрацию памятника императору Александру III, расположенного перед Мраморным дворцом.