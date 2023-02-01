Археологи из Петербурга приехали на научную конференцию в Великий Новгород

В Великом Новгороде состоялась научная конференция, посвященная археологическим и историческим иссле­дованиям. На ней присутствовали специалисты из разных регионов России, включая Петербург.

Мероприятие прошло с 24 по 26 января в лектории Новгородского государственного объединенного музея-заповедника. Об этом сообщает "МК в Великом Новгороде".

Известно, что на конференции "Новгород и Новгородская земля. История и археология" присутствовали ведущие учёные из Северной столицы, Москвы, Архангельска, Торжка, республики Карелия, Пскова и Твери. Мероприятие начали с представления результатов исследований 2022 года, которые были проведены на территории Новгородской области.

Всего за три дня было вопроизведено 53 доклада. Так, например, местные историки рассказали об обнаружении в 2020 году письма, которое смогли расшифровать только к 2023 году. Речь идет о берестяной грамоте, найденной на Немецком дворе, территории Иоанновского раскопа.

Специалисты добавили, что в прошлом году на территории региона активно шли полевые исследования. Так, работы велись на Иоанновском раскопе, территории завода "Богемия" и Клуба юных моряков, а также у Аркажского монастыря и на раскопе Редятина.