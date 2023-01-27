В Комплексе "Вселенная воды" до 12 февраля петербуржцы могут посмотреть экспозицию "Была война, была блокада"

В честь 79-летия со дня освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков в петербургском Комплексе "Воды" заработала выставка "Была война, была блокада".

Главной темой выставки стал подвиг сотрудников Ленводоканала во время войны. Об этом сообщает "Бриф" со ссылкой на Telegram-канал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Первые гости могли увидеть экспозицию в выставочном зале уже 27 января. Отмечается, что среди экспонатов представлены архивные фотоматериалы, документы и предметы быта военного времени. Известно, что во время войны от бомбардировок и голода погибли 882 работника Ленводоканала.

Петербуржцы смогут посетить выставку до 12 февраля 2023 года со среды по воскресенье, начиная с десяти утра и до шести вечера. Вход свободный.