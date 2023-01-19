В возрасте 87 лет скончалась петербургская журналистка Бэлла Куркова

В ночь с 18 на 19 января ушла из жизни советская и российская журналистка Бэлла Куркова

Женщина скончалась на 88 году жизни в Санкт-Петербурге после тяжелой болезни. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя телеканала "Культура" Александра Ефимовича, по словам которого журналистка ушла из жизни, находясь в больнице.

Отмечается, что похороны планируют провести в эту субботу, 21 января, но точное время и место еще не определены.

Куркова родилась в 1935 году, а факультет журналистики Ленинградского университета закончила в 1959 году. Первые шаги в профессии она сделала, поработав корреспондентом в детской газете "Ленинские искры", после чего перешла на телевидение, где была ведущей передачи "Пятое колесо".

Затем журналистка стала директором Ленинградской дирекции ВГТРК, а в 2000 году стала директором петербургской дирекции канала "Культура".