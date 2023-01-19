  • 19 Январь 2023
USD 20.01.2023 68.8467 -0.0261
USD ММВБ  
EUR 20.01.2023 74.4058 -0.1824
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В возрасте 87 лет скончалась петербургская журналистка Бэлла Куркова

Автор:


© Фото: Пресс-служба Кремля

Темы дня

В ночь с 18 на 19 января ушла из жизни советская и российская журналистка Бэлла Куркова

Женщина скончалась на 88 году жизни в Санкт-Петербурге после тяжелой болезни. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя телеканала "Культура" Александра Ефимовича, по словам которого журналистка ушла из жизни, находясь в больнице.

Отмечается, что похороны планируют провести в эту субботу, 21 января, но точное время и место еще не определены. 

Куркова родилась в 1935 году, а факультет журналистики Ленинградского университета закончила в 1959 году. Первые шаги в профессии она сделала, поработав корреспондентом в детской газете "Ленинские искры", после чего перешла на телевидение, где была ведущей передачи "Пятое колесо".

Затем журналистка стала директором Ленинградской дирекции ВГТРК, а в 2000 году стала директором петербургской дирекции канала "Культура".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге после рождественской службы в возрасте 84 лет ушел из жизни настоятель Николо-Богоявленского морского собора, протоиерей Богдан Сойко.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram