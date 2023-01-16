Петербуржцам раскрыли исторические неточности в сериале "Викинги"

В продолжении сериала "Викинги" "Викинги: Вальхалла" зрители обратили внимание на деталь, которая идет в разрез с историей. Это уже не первый раз, когда в картине искажаются реальные факты.

Премьера сериала "Викинги: Вальхалла" не так давно состоялась на стриминговой платформе Netflix, и почти сразу зрители обратили внимание на темнокожего воина из Новгорода. Он приехал из древнего русского города, но сам родом из Константинополя, что исторически не верно. Об этом пишет "МК в Великом Новгороде".

Еще одним неправдоподобным фактом в сериале стал союз англосаксонских королей Эгберта и Эллы II, так как из-за разницы в годах правления он не мог образоваться в реальной жизни.

Также вопросы вызвали носы кораблей, украшенные головами драконов. Известно, что фигуры выставлялись только тогда, когда судно направляясь к вражеским территориям, в то время как в сериале, драконы присутствовали на кораблях всегда, даже когда они причаливали к дружественным землям.

Напомним, что первые серии "Викинги" вышли в 2013 году.