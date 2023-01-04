Главные герои фильма "Ромео и Джульетта" подали иск к Paramount

Актеры фильма "Ромео и Джульетта" 1968 года намерены отсудить у компании Paramount более чем $100 млн за сексуальную эксплуатиацию.

Известно, что иск против компании был подан самими актерами. Как сообщает "Патрульный Петербурга", на момент съемок эротических сцен исполнителям главных ролей было всего по 15-16 лет.

Согласно информации, постапающей из заружбежных СМИ, актер Леонард Уайтинг, исполнивший роль Ромео, и актриса Оливия Хасси, выступившая в роли Джульетты, подали иск в суд против дистрибьютора Paramount Pitcures.

Теперь компания может лишиться более $100 млн, но не только за домогательства и сексуальную эксплуатацию, но за мошенничество, присвоение имени и за другие спекты. По словам актеров, их обманули и, нарушив законодательство, заставили сниматься обнаженными в постельных сценах, несмотря на юный возраст.

Более того, в иске указывается, что в следствии действий ответчика был потерян доход, а также нанесен прочий ущерб. Адвокаты актеров поделились, что рассказать о сексуальных злоупотреблениях на съемках героям было очень непросто.

Отмечается, что сама Paramount пока никак не прокомментировала иск актеров.