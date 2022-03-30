Музей в Южной Корее не хочет возвращать России работы Малевича и Кандинского

Музей в Южной Корее не хочет досрочно возвращать России шедевры, которые выставлены в учреждении на временной выставке. Об этом пишет The Korea Times.

Россия отдала Южнокорейскому Культурному центру Сечжон картины Малевича, Кандинского, Родченко и других авторов. Музей не хочет возвращать экспонаты раньше, чем закончится выставка.

Работы из музеев Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Красноярска не будут возвращены досрочно, так как изначально экпозицию планировали выставлять до 17 апреля.