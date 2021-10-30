В Петрикирхе на Невском проспекте установили ранее утраченные часы

Информацию 30 октября подтвердили в социальных сетях лютеранской церкви.

В петербургскую Петрикирхе вернули башенные часы. Кафедральный собор святых Петра и Павла на Невском проспекте планирует торжественное открытие в воскресенье, 31 октября.

Настенные часы лютеранской церкви были утеряны в 2000-е годы, когда их сняли перед реставрацией. Их не удалось найти, но остались чертежи, по которым российские и немецкие специалисты смогли воссоздать механизм.

Часы восстанавливали около пяти лет на благотворительные деньги. 30 октября механизм установили и теперь солнечные часы — на западной башне, циферблат со стрелками — на восточной.