С 30 октября Эрмитаж не будет пускать посетителей без QR-кода

Об этом 28 октября сообщила пресс-служба музея.

Эрмитаж напомнил петербуржцам, что с 30 октября музей нельзя будет посетить без QR-кода. Через два дня в городе начнут действовать новые антиковидные меры.

Все посетители старше 18 лет при покупке билета должны будут использовать QR-код, подтверждающий факт вакцинации от COVID-19 или перенесенного заболевания.

«Мы рекомендуем прибывать к входу в музей не позднее чем за 15 минут до начала сеанса посещения, лекции или другого мероприятия. Для того, чтобы ускорить проверку документов, пожалуйста, заранее распечатайте QR-код, сохраните его в галерее смартфона или откройте/загрузите через специализированные приложения», — добавили в музее.