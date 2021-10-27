Суд постановил закрасить петербургское граффити с Хармсом

Об этом 26 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В Петербурге хотят закрасить граффити с изображением Хармса. Дзержинский районный суд 26 октября постановил убрать рисунок и надписи в течение месяца.

«Жильцы дома создали петицию, которую потом будут передавать губернатору Петербурга. Мы просим вас подписать эту петицию и сделать репост в сторис, чтобы больше людей об этом узнали», — пишут на странице harmstarukha.

В доме № 11 на улице Маяковского поэт и писатель Даниил Хармс прожил 15 лет. Десятиметровое граффити на стене здания появилось в 2016 году.