Венчание наследника династии Романовых состоится 1 октября в Исаакиевском соборе

Об этом сообщил пресс-секретарь Исаакиевского собора Игорь Стахеев.

В Петербурге пройдет торжественное венчание Великого Князя Георгия Михайловича Романова и Ребекки Беттарини, в православии принявшей имя Виктории Романовны. Это первое историческое событие члена императорского дома династии Романовых в России с момента революции 1917 года.

На венчание и последующую свадьбу приедут представители королевских домов Европы, политических и деловых кругов, а также Русской православной церкви и российские власти.

«Надеюсь, что наша свадьба покажет иностранным друзьям красоту страны, и благодаря этому мы сможем найти новые точки для диалога и поддерживать контакт Европы с Россией. Рассматривайте это как социально-культурное мероприятие, которое, надеюсь, может быть примером», — прокомментировал событие Великий Князь Георгий Михайлович Романов.

Торжественный ужин состоится в здании Российского этнографического музея, а в Константиновском дворце в Стрельне состоится бранч «А-ля рус», концерт и благотворительный аукцион.