Концерт Луны в Петербурге прошел без согласования с комитетом по культуре

Об этом 24 сентября комитет по культуре Петербурга сообщает в своих социальных сетях.

В Петербурге прошел несогласованный концерт певицы Луны. 24 сентября в клубе «Морзе» на территории «Севкабель Порта» события провели несмотря на отсутствие разрешения от комитета по культуре.

«Концерт проводился с нарушением норм социальной дистанции, отсутствием средств индивидуальной защиты у зрителей, а также без установки партера. По указным фактам организована работа по привлечению владельца площадки к ответственности», — написано в публикации ведомства.

Луна (Кристина Герасимова) дебютировала в 2016 году с альбомом «Маг-ни-ты». Она исполняет магнетический поп.