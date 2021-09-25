В Ботаническом саду Петербурга откроется осенняя выставка грибов

Об этом 24 сентября сообщается на сайте Ботанического сада.

В петербургском Ботаническом саду 25–26 сентября откроется традиционная выставка грибов. Общество «Планета грибов» покажет коллекцию грибов из парков Петербурга и Ленобласти.

Каждый экземпляр микологической выставки будет иметь этикетку. Будут даже такие, на которых честно написали: «поганка». Помимо просмотра коллекции совершенно разных грибов, любители «тихой охоты» могут принести свою находку и показать специалистам, чтобы точно определить вид гриба.

Кроме того, на выставке можно будет увидеть грибные акварели Вязьменского.

Посетителей приглашают в павильон «Зелёный домик» с 11:00 до 19:00 (вход до 18:00).