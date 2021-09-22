Петербургский музей Бродского «Полторы комнаты» арендовал каретник

Об этом 22 сентября в своем телеграм-канале рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Петербургский музей Бродского арендовал на девять лет комнату на первом этаже, в котором жил поэт. Исторически комната являлась каретником, а в СССР его переделали в мастерские ЖЭКа.

Всего площадь помещений составляет 43 квадратных метра. Его собираются использовать для того, чтобы сделать через него отдельный вход в музей. Сейчас «Полторы комнаты» имеет проблемы с жителями дома, так как посетители входят через общий подъезд.

«Это сильно осложнило нашу деятельность, запись все время была только по Интернету. Сейчас вход должен быть более свободным. Хотя, скорее всего, даже с отдельным входом мы сохраним запись по Интернету, потому что мемориальное помещение небольшое, и оно не позволяет свободное курсирование экскурсантов просто в силу ограниченной площади», — рассказывает Антон Алексеевский, директор НКО «Фонд создания Музея Бродского».