  • 22 Сентябрь 2021
USD 23.09.2021 72.8806 -0.3261
USD ММВБ 20:19 72.8926  
EUR 23.09.2021 85.4889 -0.3679
EUR ММВБ 20:19 85.5373  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Петербургский музей Бродского «Полторы комнаты» арендовал каретник

Автор:


© Фото: Музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского

Темы дня

Власти Петербурга на 9 лет дали арендовать музею Иосифа Бродского «Полторы комнаты» помещение, в котором жил поэт.

Об этом 22 сентября в своем телеграм-канале рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Петербургский музей Бродского арендовал на девять лет комнату на первом этаже, в котором жил поэт. Исторически комната являлась каретником, а в СССР его переделали в мастерские ЖЭКа. 

Всего площадь помещений составляет 43 квадратных метра. Его собираются использовать для того, чтобы сделать через него отдельный вход в музей. Сейчас «Полторы комнаты» имеет проблемы с жителями дома, так как посетители входят через общий подъезд.

«Это сильно осложнило нашу деятельность, запись все время была только по Интернету. Сейчас вход должен быть более свободным. Хотя, скорее всего, даже с отдельным входом мы сохраним запись по Интернету, потому что мемориальное помещение небольшое, и оно не позволяет свободное курсирование экскурсантов просто в силу ограниченной площади», — рассказывает Антон Алексеевский, директор НКО «Фонд создания Музея Бродского».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.09.21
    «Digital Hackathon RUS» в Петербурге: выступление российского разработчика Александра Нечаева
    21.09.21
    Абсолютно НОВЫЙ Volkswagen Taos — этот автомобиль действительно заслуживает внимания
    20.09.21
    5 октября пройдет конференция "Недвижимость Петербурга II"
    18.09.21
    Ковид повлиял на выборы в Санкт-Петербурге: растёт процент голосующих на дому
    17.09.21
    В Петербурге 9 октября пройдет забег домашних питомцев и их владельцев
    17.09.21
    «Приморский УПК» включен в национальный проект
    17.09.21
    Компания «ЛОЭСК» вошла в Совет по устойчивому развитию бизнеса при Ленинградской областной торгово-промышленной Палате
    16.09.21
    В Доме журналиста откроется Городской медиацентр «Выборы-2021»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram