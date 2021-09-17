Танцевальный спектакль Пины Бауш «Полнолуние» впервые покажут в Петербурге

Информацию можно увидеть на официальном сайте Александринского театра.

В Петербурге впервые приезжает на гастроли спектакль одной из самых влиятельных хореографов в танцовщиц XX века — Пина Бауш. На старой сцене Александринского театра 17 и 18 сентября в 19 часов петербуржцы смогут посмотреть ее спектакль «Полнолуние». Режиссер поставила его незадолго до своей смерти, в 2006 году.

Танцевальный театр Вупперталь приехал в рамках года Германии в России и программы Международного театрального фестиваля «Александринский». Собитие пройдет в рамках года Германии.

«Сегодня, когда мы живем в очень напряженном времени и в сложных международных отношениях, культурный обмен остается единственным коридором, который нам нужно во что бы то ни стало сохранять и развивать, потому что искусство перешагивает через политику. Политики сжигают мосты, а мы их устанавливаем, такая наша обязанность», — поделился своим мнением художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.