Лингвисты в СПБГУ составили словарь коронавирусных «антипословиц»

О результатах исследования 11 сентября рассказала пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета.

Профессор Валерий Мокиенко и профессор Грайфсвальдского университета Харри Вальтер составили академический «Словарь русских ковидных антипословиц-карантинок».

Лингвисты изучали то, как русскоязычные люди преобразовывали привычные пословицы, вкладывая в них коронавирусный посыл. Исследование велось с марта 2020 года по февраль 2021 года. Ученые определяли частоту их появления в интернет-пространстве и выявляли самые интересные антипословицы.

В список попали:

— Дружба дружбой, а полтора метра врозь (Дружба дружбой, а служба службой)

— По маске встречают, по температуре провожают (По одежке встречают, по уму провожают)

— Один в поле не болен (Один в поле не воин)

— Не имей сто рублей, а имей антисептик (Не имей сто рублей, а имей сто друзей)

«Такие краткие изречения, как правило, носят юмористический или иронический характер, используя языковой фольклор как основу. Первые примеры преобразования пословиц на коронавирусную тему появились уже через месяц после объявления пандемии», — говорится в отчете исследования.