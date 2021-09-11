В петербургской библиотеке им. Крупской появилось мультимедийное пространство

Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба Смольного.

В Петербурге на Октябрьской набережной 64/1 после ремонта открылась библиотека № 1 имени Крупской. В ней появился мультимедийный интерактивный парк «Книжные истории». Тематика нового пространства: история и трансформации книги от ее создания до наших дней.

В библиотеке был проведен капитальный ремонт. В учреждении заменили инженерные сети и отремонтировали помещения. Теперь в пространстве есть коворкинг, в котором буду проводить мастер-классы для детей.

«Сегодня по такому пути идут все библиотеки города. Мы приняли программу их реконструкции. Они становятся востребованными общественными пространствами. В них приходят не только за книгами. Они становятся местом для общения, встреч с писателями и художниками», – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Библиотека № 1 имени Крупской — одна из старейших в Петербурге. Ей 128 лет и она единственная в Невском районе продолжала работать во время блокады в Ленинграде.