Новые люди встали на защиту петербургского театра ЛДМ

Бывший собственник здания продал его и прилегающие территории. Новый владелец, группа «Эталон», анонсировала строительство на этом месте нового жилого комплекса. Планируется, что уникальное здание ЛДМ на улице Профессора Попова, где в годы перестройки выступали Виктор Цой, Борис Гребенщиков, Сергей Курехин и другие известные рок-исполнители, снесут.

Если вопрос о будущем здания выглядит решенным, то дальнейшая судьба работающих в театре людей кажется туманной. Сохранить большой коллектив – более ста человек – и, возможно, сам театр, в складывающейся ситуации может быть сложно.

Театр ЛДМ – один из немногих частных музыкальных театров в России и единственный в своем роде в Санкт-Петербурге. Труппа создает спектакли по произведениям отечественных авторов, в том числе классиков, активно внедряя в пространство сценографии мультимедийные технологии.

Первый проректор Санкт-Петербургского государственного института культуры Сергей Шукшин убежден, что такой театр нельзя потерять.

«Мы говорим не только о сохранении культурного наследия, но и о развитии, созидании. И мультимедийный театр как новая форма классического театра тоже должна иметь место. В том числе в рамках образовательных процессов. Достаточно много образовательных учреждений, для которых театр мог бы послужить площадкой для практики студентов», - отметил Шукшин

С ним согласен режиссер Иван Стависский: «Театр независимый, который сам себя создал, и продолжает жить и работать, несмотря на пандемию и трудности, связанные с международным финансовым кризисом. Городу без такого театра существовать нельзя».

По мнению деятелей культуры, помочь в решении проблемы могут городские чиновники и депутаты Законодательного собрания.

Партия «Новые люди» начала кампанию по спасению театра. Как отметил Сергей Шукшин, сейчас проходит сбор подписей горожан в поддержку творческого коллектива. Они будут направлены вице-губернатору Петербурга Борису Пиотровскому, отвечающему за культурную сферу. «Мы надеемся, что и он поддержит наше обращение о важности театра для людей», - отмечает Шукшин.

Труппа театра не унывает и надеется на благоприятный исход ситуации. Актриса Анастасия Вишневская и вовсе уверена, что коллектив не прекратит существование «ни при каких раскладах»: команда ЛДМ дружна, заряжена на успех и готова продолжать творческий путь несмотря на преграды.